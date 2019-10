Das Thema „ADHS im Kinder- und Jugendbereich“ ist inzwischen in der Gesellschaft angekommen. Wie aber geht es weiter, die Kinder und Jugendlichen werden ja auch älter? Dieses Thema greift die Kolpingsfamilie Rielasingen in einem Vortag mit Dozentin Monika Ade von MA-Trainingsseminare, Psychologie und Sozialpädagogik auf. Am Montag, 4. November, um 20 Uhr in der Unterkirche Rielasingen, Laurenz-Sauter-Platz 1. Die Kolpingsfamilie Rielasingen lädt alle Interessierten ein. Der Vortrag ist frei. Es wird aber um Spenden für soziale Projekte gebeten, für Bewirtung ist gesorgt. Eine kurze Beschreibung zum Inhalt des Abends: ADHS und Beruf.

Ob die ADHS bereits in der Kindheit zu Beeinträchtigungen führte und in Teilen mit ins Erwachsenenalter genommen wurde oder schwerwiegende Beeinträchtigungen erst in reiferen Jahren auftreten – die syndromtypischen Besonderheiten beeinträchtigen betroffene junge und reife Erwachsene im Berufsleben auf unterschiedlichste Weise. Im Vortrag erfahren die Besucher anhand von Beispielen, was dies sowohl für Betroffene selbst als auch für Kollegen, Vorgesetzte,Ausbildende und Angehörige bedeutet. Der Vortrag thematisiert auch, welches Potential ADHS mit sich bringen kann, wenn die Besonderheiten der betroffenen Arbeitnehmer akzeptiert werden und ihnen entsprechende Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz zugestanden werden. Der Abend bietet darüber hinaus Raum für Fragen und Austausch zum Thema ADHS und Berufsleben.