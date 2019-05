Der Jugendrat in Rielasingen-Worblingen will die komplizierte Kommunalwahl für junge Wähler verständlich machen und lädt deshalb am Mittwoch, 15. Mai, um 19.30 Uhr zur Wahlveranstaltung ins JuCa 60 ein. „Wir möchten den Jugendlichen von Rielasingen, Worblingen und Arlen die Möglichkeit geben, sich eine Meinung über die Parteien für die anstehende Kommunalwahl- und Europawahl zu bilden“, schreiben die Jugendratsvertreter Angelo, Antonia, Jana, Julia, Niklas, Olivia, Sandra und Larissa in ihrer Einladung.

„Da die Macht mit dir ist, du bist 16, ist es jetzt an dir sie auszuüben!“, lautet die Botschaft. Jugendvertreter der Parteien sind eingeladen, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen um zu debattieren, wie die einzelnen Parteien zum Jugendrat stehen und was sie in puncto Jugendpolitik vorhaben.

Der Abend soll aber auch Gelegenheit bieten, das etwas komplizierte Kommunalwahlrecht zu erklären. Die Ausrede, nicht zu wissen was zur Wahl steht, gelte dann nicht mehr.