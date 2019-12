von Wolfgang Schreiber

Wie ging noch einmal der beliebte Kalauer? Sagt ein Vater zu seinem Sohn: Werde Lehrer. Der Lehrer wurde geboren, hatte Ferien . . . und starb.

Im Hegau, wie im ganzen Land, sind gerade Weihnachtsferien. Eine weitere Perle in der endlosen Kette der Ferien für Lehrer? Jochen Freiberg, Lehrer für Mathe, Musik und Physik und seit 2013 Schulleiter, kennt den Kalauer und er setzt noch einen drauf: „Am Vormittag hat der Lehrer Recht, am Nachmittag frei.“ Schon klar, es ist politisch nicht korrekt, den Lehrerinnen und Lehrern andauernde Ferien zu unterstellen. Ferien ist für Lehrer ohnehin der falsche Begriff. Genau genommen heißt es unterrichtsfreie Zeit – Zeit, beispielweise, für Unterrichtsvorbereitung und die Durchführung von Korrekturen.

Wohnen in Worblingen, Unterrichten in Gailingen

Was also macht ein Schulleiter in den Weihnachtsferien? „Anders als in den Osterferien oder den Pfingstferien, in denen ich viel für die Schule arbeite, nutze ich in den Weihnachtsferien die meiste Zeit für die Familie“, sagt Jochen Freiberg und fügt nach hinzu: „. . . und spiele in der Jazzband Saxofon.“ Freiberg wohnt mit seiner Frau und vier Töchtern in Worblingen und unterrichtet in Gailingen. In der Weihnachtszeit bis Neujahr sind in erster Linie der Empfang von Verwandten und Freunden sowie Familienausflüge in die nähere Umgebung angesagt.

In Notfällen ist er in den Ferien erreichbar

Wenn er mit Beginn der Weihnachtsferien den Schlüssel zu seinem schmalen Rektoratsbüro umdreht und die Hochrheinschule Gailingen verlässt, ins Auto steigt und den kurzen Weg nach Worblingen fährt, kann er dann komplett abschalten und die Schule vergessen? Natürlich nicht. Er bleibt erreichbar. Wenn in der Ferienzeit etwas geschehen sollte, wie Einbruch, Vandalismus, Feuer, Brand, dann würde er vom Hausmeister, der in Gailingen wohnt, per Telefon alarmiert und wäre dann in kürzester Zeit vor Ort. Nimmt er ganze Kartons mit Aktenordnern zum Studium mit in die Weihnachtsferien? Keine Aktenordner, sagt er: „Aber meinen Laptop, auf dem ich alle Schul-Unterlagen und Dossiers gespeichert habe, den nehme ich mit.“ Falls etwas Aktuelles es erfordern sollte, dann kann er das auch in den Weihnachtsferien erledigen.

Der Schulleiter spielt in einer Jazzband

Wenn Jochen Freiberg in die Weihnachtsferien aufbricht, hat er vom Gemeinderat Gailingen bereits eine Art Weihnachtsgeschenk bekommen. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Bläserklasse der Hochrheinschule finanziell zu unterstützen. Das freut den Schulleiter besonders, denn als Saxofonspieler musiziert er mit den Schulkindern, so wie es auch einige Mitglieder des Musikvereins Gailingen tun.

Musizieren und Konzerte besuchen sind neben den Familienfesten die anderen großen Themen in den Weihnachtsferien des Schulleiters. In der Adventszeit hatte er mit der Bläserklasse der Hochrheinschule mehrere Konzertauftritte. In den Weihnachtsferien wird er ein Mal in Villingen und zwei Mal in Tuttlingen als Saxofonspieler Konzerte mit einer Jazzband geben. Seine vier Töchter spielen Flöte, Klarinette, Fagott, Trompete und Geige und sind im Orchester der Jugendmusikschule Westlicher Hegau engagiert. Da ist es Ehrensache, dass Vater und Mutter die Konzerte besuchen.