von Sandra Bossenmaier

Die Prospektbörse des Vereins Regio Konstanz-Bodensee-Hegau hat sich zu einem wichtigen Treffpunkt für Tourismusanbieter in der Region entwickelt. Über 60 Aussteller fanden am Wochenende den Weg zu dieser kleinen Touristikmesse in Worblingen und nutzten diese Schnittstelle zwischen dem westlichen Bodensee und dem vulkanreichen Hegau, um Informationen und stapelweise Prospektmaterial auszutauschen. Leistungsanbieter, Vermieter und Einheimische konnten sich über die touristischen Angebote in der Region informieren und mit Broschüren eindecken.

Auch wenn im Zeitalter der Digitalisierung immer mehr Informationen über das Internet abgerufen werden, übten die hochwertigen Prospekte einen Reiz auf die Besucher aus. „Gäste halten gerne ein schönes Prospekt in der Hand“, sagt Jasmin Hildbrand vom Verein Regio. Es sei schön, sich davon inspirieren zu lassen und die Lust auf die westliche Bodenseeregion und den Hegau damit zu wecken, so Hildbrand weiter. Wenn es um Geheimtipps oder besondere Empfehlungen ginge, würden die Touristen gerne bei den einheimischen Gastgebern nachfragen.

Digital und gedruckt gehen Hand in Hand

„Unsere Klienten nutzen digitale und gedruckte Informationen, diese ergänzen sich hervorragend“, erklärte Lucia Kamp, Bereichsleiterin Regio. Der Verein Regio vermarkte seine umfangreichen Informationen inzwischen auch über das Internet, um so die Vorzüge der Region in die ganze Welt hinauszutragen, so Regio-Vorstandsmitglied und Tengens Bürgermeister Marian Schreier in seiner Eröffnungsrede.

Einen schwer beladenen Transportwagen zogen Birgit Moser und Daniela Giner von Kultur und Tourismus Singen hinter sich her. „Wir versorgen uns hier mit aktuellen Prospekten für unsere Touristen“, erklärte Birgit Moser, während sie einen Stapel „SinnesImpulse Westlicher Bodensee„ auf den kleinen Wagen packte. Dieses neue Magazin, ein Kooperationsprodukt des SÜDKURIERS und des Regio Konstanz-Bodensee-Hegau, beinhaltet beeindruckende Fotos und spannende Geschichten über Menschen und besondere Angebote aus der Region, die auch für Einheimische lesenswert sind. Passend gibt es neu eine Übersichtskarte „BewegungsLust“ mit Rad- und Wanderwegen, Schifffahrtslinien, Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten.

Touristisch eine Region ohne Grenzen

Die Atmosphäre auf der Prospektbörse wurde von Besuchern und Teilnehmern gleichermaßen geschätzt. Zwischen ihnen fand ein reger Austausch statt. Ursula Neukomm war im Auftrag des Schaffhauser Landes vor Ort. „Touristisch gesehen sind wir auf jeden Fall eine Region ohne Grenzen“, lobte sie. Sich hier vor Ort mit Prospekten einzudecken, sei besonders für die Schweizer sinnvoll, denn ein Postversand über die dann doch vorhandene Landesgrenze sei nicht gerade günstig.

Das ganze Jahr über ist Vieles in der Ferienregion westlicher Bodensee und Hegau geboten. Als Beispiel nannte Marin Schreier die Einbaum-Regatta in Wangen am Untersee, ein Wettkampf mit prähistorischen Einbäumen, und das grenzenlose Herbsthopping der Unterseeschifffahrt als eine Art Saisonverlängerung. Die Tätigkeit des Regio bezeichnete er als eine Verbindung zwischen Bodensee und Vulkanen.

Die Prospekte des Regio sind online unter www.bodenseewest.eu