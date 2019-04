von Sandra Bossenmaier

Eine Familienwanderung mit dem Schwarzwaldverein bedeutet nicht, dass man mit den Kindern eine kräftezehrende Wanderung zurücklegen muss. Quengelnde Kinder gibt es hier nicht. Denn eine solche Wanderung ist auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst. In der Regel werden nur kurze Wegstrecken zurückgelegt. Diese sind so ausgewählt, dass Kinder ohne große Anstrengung mitlaufen können und alle Strecken kinderwagentauglich sind. Es geht darum, gemeinsam etwas in der Natur zu unternehmen und dabei Freude zu haben. Der Nachwuchs darf die Motivation an Bewegung in der frischen Luft nicht verlieren. "Wichtig bei einer Familienwanderung ist, dass die Kinder Spaß haben", erklärt Kornelia Tolksdorf, die wandererfahrene Erste Vorsitzende der Ortsgruppe Rielasingen-Worblingen des Schwarzwaldvereins. Sie legt bei der Planung solcher Familienwanderungen Wert darauf, dass für die Kinder Zeit zum Spielen bleibt. Das Programm ist immer so gestaltet, dass man auf die Wünsche der Kinder eingehen kann.

Wenn es ums Wandern geht, hat Kornelia Tolksdorf vom Schwarzwaldverein Rielasingen-Worblingen die Zügel in der Hand. Bild: Sandra Bossenmaier

Kinderlärm übertönt das Hufgetrappel

Raus ins Freie, auch wenn das Wetter nicht perfekt, es kühl und regnerisch ist – das wagten sechs Familien mit der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereines. Bei einer Familienwanderung mit Kornelia Tolksdorf ging es raus in die Natur. Einem Aufenthalt auf einem Grillplatz voran gegangen war eine etwa einstündige Planwagenfahrt mit zwei PS. Bei diesem Ausflug hatten die zwei Kaltblüter Lilli und Vodka die Arbeit. Die anderen konnten sich im Planwagen aufhalten und die Natur genießen. Kinderlärm übertönte das Hufgetrappel, Lilli und Vodka ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Auch an diesem Nachmittag stand der Spaß im Vordergrund. Nach der Fahrt entlang von Feld und Wiesen mit Blick auf die Vulkankegel des Hegaus und entlang der Aach ging es zurück an den Ausgangspunkt der Fahrt. Bei Ankunft loderte bereits das Lagerfeuer zum Aufwärmen und Würstchen grillen. "Das Spielen am Bach mit den anderen Kindern hat mir am besten gefallen", lautete Jonas Gebeles Urteil, als er mit Appetit in seine Grillwurst biss.

Bei dieser Familienwanderung des Schwarzwaldvereines Rielasingen-Worblingen haben die zwei Kaltblüter Vodka und Lilli die Arbeit, die Teilnehmer des Ausfluges lassen sich im Planwagen spazieren fahren. Bild: Sandra Bossenmaier

Im Dezember Waldweihnacht

Der Schwarzwaldverein bietet viele, ganz unterschiedliche Familienwanderungen in und um Rielasingen-Worblingen an. Das Angebot ist groß, die Nachfrage eher gering. Warum nur wenige Familien dieses Angebot annehmen, ist die Frage. Vielleicht hätten die Jüngeren eine falsche Vorstellung vom Namen Schwarzwaldverein, mutmaßt Kornelia Tolksdorf. Dabei gebe es so viele schöne organisierte Wanderungen. Das gehe von einer Suche nach den ältesten Bäumen bis zu einer Wanderung mit Eseln im Hochschwarzwald oder einer Vogelstimmenwanderung für Frühaufsteher. Ob Bogenschießen, Sielmann-Weiher oder einfach eine Wanderung in den Steinbruch mit gemeinsamen Grillen – das Jahresprogramm ist sehr vielfältig, abwechslungsreich und immer auf die Jüngsten zugeschnitten. Zum Abschluss eines jeden Jahres wird am Sonntag vor Heiligabend eine kleine, sehr stimmungsvolle Waldweihnacht gefeiert. Fernab vom Weihnachtstrubel stimmt man sich auf die Feiertage ein.