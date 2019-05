von Sandra Bossenmaier

Traumhafte Ausblicke über den Bodensee, im Rücken die Alpen klar im Blick, dann wieder gibt es die Momentaufnahme einer Biene, ein Foto eines flauschigen Schafes, alte Gemäuer oder die Sonne, die durch das Blätterwerk eines alten Baumes blinzelt. All das sind nur ein paar wenige bildhafte Eindrücke des Unternehmerapéros im Raumstudio Pätzholz. Wo sich normalerweise ein Unternehmen vorstellt, stand dieses Mal das Buch „Bodensee. Wandern für die Seele“ von Reinhard Schröter und Tatjana Degenhardt im Mittelpunkt. Veranstaltet wurde der Abend gemeinsam vom Handels- und Gewerbeverein Rielasingen-Worblingen, dem Standortmarketingverein ProRiwo und der Bücherstube Rielasingen.

Entspannen beim Wandern

Die beiden Autoren plauderten über ihr Buch. Wie es zu der Idee kam und wie diese dann umgesetzt wurde. Die Hoffnung, etwas Neues präsentiert zu bekommen, nahm Schröter den rund 100 Gästen gleich zu Beginn der Veranstaltung. Das Wandern hätten sie nicht neu erfunden. Aber neue Wandertouren entstehen lassen. Heraus gekommen sind 20 Wanderwege rund um den Bodensee, jede für sich mit einer eigenen Seele. Ein wichtiger Schwerpunkt dabei ist die Möglichkeit des Entspannens beim Wandern, um dabei einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Die Autoren gaben gefühlvolle Einblicke in die Entstehungsgeschichte von der ersten Idee bis zum druckfrischen Buch. Entstanden sind emotionale Wegbeschreibungen. „Es gibt viel zu entdecken, wenn man die Augen aufmacht“, so Tatjana Degenhardt. Wer das Buch liest, hat bildlich vor Augen, was den Autoren auf ihren Wanderungen begegnete. Da wird auch mal beschrieben, wie die Vögel ein Lied zwitschern oder ein Tausendfüßler die Straße überquert. „Beim Wandern bin ich in einer anderen Welt“, so entführte Schröter die Gäste in die Welt des Wanderns. Wer laufen möchte, wird in diesem Buch fündig werden. Erwerben ist das Buch mit dem Titel „Bodensee. Wanderungen für die Seele“ zum Preis von 16,99 Euro, ISBN 978-3-7700-2080-5.