von Ingeborg Meier

Die Gemeinde will die Gegebenheiten für einen Waldkindergarten ermitteln. Es wäre eine Angebotserweiterung, beendete Jenny Frankenhauser ihren Bericht. Die Leiterin des Kinder- und Jugendförderteams hatte zuvor die Mitglieder des Finanz- und Sozialausschusses über die Abläufe und die Struktur der Waldkindergärten in Gailingen und Radolfzell informiert. "Mir gefällt das wirklich gut", begeisterte sich Charlotte Manko. Die SPD- Rätin war nicht die Einzige, die die Gegebenheiten und den Bedarf in der Achtalgemeinde für einen Waldkindergarten abklopfen möchte. Insbesondere ihre beiden CDU-Gremiumskolleginnen im Ausschuss – Marianne Baumann und Beate Binnig – fanden diese besondere pädagogische Kinderbetreuungsform, bei der die Kleinen die meiste Zeit im Freien verbringen, ebenfalls durchweg positiv.

Noch mehr auf Eltern-Einsatz angewiesen

Frankenhauser und die Kindergartenbeauftragte Jasmin Kroner haben beide Waldkindergärten besucht. Ein externer Betreiber für eine derartige Einrichtung hat sich in Rielasingen bereits vorgestellt. Die Amtsleiterin würde aber in jedem Fall einen aus einer örtlichen Elterninitiative herausgehenden Betreiberverein präferieren. Derartige Vereine betreiben die Einrichtungen in Gailingen und Radolfzell. Denn Frankenhauser hält ein großes hinter dem Betreiber stehendes Netzwerk für unerlässlich. Ein Waldkindergarten sei auf wesentlich mehr Eltern-Engagement angewiesen als herkömmliche Einrichtungen. Da sei täglich Wasser anzufahren, Wäsche zu waschen, der Bauwagen oder die Blockhütte auszukehren. Auf die Elternbeiträge wirke sich das Engagement übrigens positiv aus. Sie lägen um einiges unter der sonstigen Höhe.

Wie geht es weiter? Als Nächstes soll ermittelt werden, wie viele Eltern im Ort sich einen Waldkindergarten wünschen. Und ob diese vielleicht an einer Elterninitiative als Betreiberverein mitarbeiten würden. Ihnen, falls sie sich finden, sichert Bürgermeister Ralf Baumert die Unterstützung der Gemeinde bereits jetzt zu. Gleichzeitig wird die Gemeinde Kontakt zu dem externen gewerblichen Betreiber aufnehmen.