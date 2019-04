von SK

Der nördliche Teil der Lindenstraße in Arlen wird im Mai voraussichtlich für ein halbes Jahr voll gesperrt. Das erklärt die Gemeindeverwaltung, nachdem das Landratsamt Konstanz als Straßenbaulastträger der K 6155 (Lindenstraße) mitteilt, dass die Aachkanalbrücke in diesem Bereich teilerneuert und saniert werden muss. Über die Umleitungsstrecken und Fahrplanänderungen in dieser Zeit, will die Gemeindeverwaltung rechtzeitig informieren. Eine Überprüfung des Landratsamtes ergab demnach, dass die Maßnahme mit einer einseitigen Sperrung nicht möglich sei. Trotz Vollsperrung sollen Radfahrer und Fußgänger aber passieren können.