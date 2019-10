Gleich vier Autos (zwei Audi und zwei BMW) wurden laut Polizei von einem unbekannten Täter am vergangenen Wochenende in der Lindenstraße beschädigt. Die im Bereich der Einmündung Kirchgasse abgestellten Fahrzeuge wurden mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 3000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, (07731) 917036, in Verbindung zu setzen.