Rielasingen-Worblingen Viel Lob für die Verantwortlichen des MZV Hegau

Die Müllgebühren sollen weiterhin stabil bleiben und könnten mittelfristig sogar gesenkt werden. Der Müllabfuhr-Zweckverband erinnert Kunden nun auch per App an die Abfuhrtermine.

Vergessen, die Mülltonne zur Abholung bereit zu stellen? Das muss so schnell niemandem mehr passieren. Der Müllabfuhrzweckverband Hegau (MZV) hat jetzt eine App, die dafür sorgt, dass kein Müllabfuhr-Termin mehr verpasst wird. "Die App ist einfach herunter zu laden. Die Termine werden in den Kalender eingetragen und aktivieren, falls gewünscht, die Termin-Erinnerungen", führte Engens Bürgermeister Johannes Moserden Kollegen der anderen Verbandsgemeinden Gailingen, Gottmadingen, Hilzingen und Rielasingen-Worblingen auf seinem Smartphone vor.

Die App lief in der Verbandsversammlung aber nur am Rande mit. Schwerpunktthema war neben der neuen Gebührenkalkulation die Jahresrechnung 2016, die auf Grund der Umstellung der Buchhaltung von Kameralistik auf Doppik und den damit verbundenen Datenerfassungsproblemen erst jetzt fertiggestellt ist. Sie zeige ein weiteres Mal, dass der Müllabfuhrzweckverband sehr gute Arbeit leiste und ausgezeichnet wirtschafte, so die Gemeindeoberhäupter übereinstimmend mit vielen Worten des Lobes insbesondere für Geschäftsführer Eckhardt Pfeiffer. Der Zweckverband sorgt dafür, dass für knapp 44 000 Menschen in rund 16 000 Haushalten zwischen Engen und Gailingen etwa 18 000 Tonnen Müll entsorgt werden und beweist, dass auch öffentliche Unternehmen wirtschaftlich arbeiten können: 2014 wurden knapp 130 000 Euro Überschuss erwirtschaftet, 2015 gar über 280 000 Euro. Denn der MZV generiert Jahr für Jahr einen Überschuss aus den Gebühreneinnahmen und anderen Geschäftsfeldern, 2016 war dies ein Jahresgewinn von 250 000 Euro.

Die Kunden dürfen sich darüber freuen. Bedeutet das doch, dass die Gebühren stabil bleiben. Mehr noch: Eventuell steht mittelfristig sogar eine Gebührensenkung an. Die Kostenüberdeckungen aus dem Gebührenaufkommen müssen – weil das Unternehmen nicht gewinnorientiert ist – innerhalb von fünf Jahren an die Kunden zurückgeführt werden. Dies geschieht dadurch, dass die Überschüsse in die Gebührenkalkulation einfließen – am Jahresende hat man doch wieder Überschüsse in der Kasse. "Wenn ich weiß, dass ich das Geld in fünf Jahren dem Gebührenzahler wieder zurückgebe, kann ich überlegen, ob ich es im nächsten Jahr erst gar nicht mehr einnehmen will", regte Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger an. Alternativ wurde auch eine Ausweitung des Serviceangebots diskutiert, zum Beispiel durch die Einrichtung von Wertstoffhöfen oder eine Ausweitung der Biomüll-Abfuhr. Beides soll nun vor dem Hintergrund der Personal-Entwicklung und der daraus resultierenden Personalkosten geprüft werden.