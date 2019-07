Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23 und 0 Uhr, ein beim Naturbad in Worblingen abgestelltes, verschlossenes E-Bike der Marke „Kettler“, Typ Traveller. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, (07731) 917036, entgegen.