von SK

Ein Dieb ist am Mittwoch zwischen 7 und 10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Erlenring in Arlen eingebrochen und hat Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Unbekannte dafür die Terrassentüre auf und durchsuchte dann sämtliche Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Weiteres Diebesgut stellte er auf der Terrasse bereit, ließ es jedoch zurück. Die Polizei hält es für möglich, dass der Täter gestört wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Singen entgegen unter Telefon (0 77 31) 88 80.