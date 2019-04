von SK

Sachschaden von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter angerichtet, die vermutlich in der Nacht zum Sonntag die Glaseinfassungen von insgesamt sechs am Rad- und Fußweg zwischen Arlen und Worblingen aufgestellten Straßenlaternen durch Steinwürfe zertrümmerten. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Personen, die am Samstag bzw. Sonntag Verdächtiges auf dem Aachuferweg beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, (0 77 31) 91 70 36, zu melden.