Schaden in Höhe von rund 12 000 Euro bilanziert die Polizei nach einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Rielasinger Hauptstraße.

Rielasingen-Worblingen Gefährlich unterwegs an der L 222 Das könnte Sie auch interessieren

Ein 71-jähriger BMW-Fahrer soll aufgrund Unachtsamkeit auf einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden VW Golf aufgefahren sein, der durch den Aufprall auf einen VW Transporter geschoben wurde.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der BMW musste abgeschleppt werden.