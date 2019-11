von Sandra Bossenmaier

Bei der Turnschau des Turnvereines Rielasingen 1900 (TVR) wurde den zahlreich Gästen bunter und gut gelaunter Sport präsentiert.

Den größten Teil des Nachmittags bestritten die Kinder und Jugendliche mit ihren vielfältigen und teils recht anstrengenden und wettkampftauglichen Darbietungen. Zu Beginn der Turnschau zeigte sich bei den Jüngsten leichte Nervosität, die sich aber schnell in Freude über ihre Leistungen auflöste.

Seit Februar ohne Leitung

Doch ganz so sportlich wie es auf den ersten Blick scheint, läuft es für den Verein momentan nicht. Seit Februar diesen Jahres ist der TVR, mit fast 1400 Mitgliedern Rielasingens größter Verein, ohne ersten Vorsitzenden.

Noch immer ist diese Position verwaist, obwohl sich die Mitglieder des Vereines und die restliche Vorstandschaft um eine Besetzung bemühen. Bisher konnte keine geeignete Person für dieses Ehrenamt gewonnen werden.

Amtsgericht könnte eingreifen

Sollte sich nach einem Jahr Vakanz keine Lösung finden, könnte das Amtsgericht einen Notvorstand bestellen, der dann die Geschäfte des Vereines übernimmt, damit dieser handlungsfähig bleibt. In der Regel ist ein solcher Notvorstand mit hohen Kosten für einen Verein verbunden und auf Dauer keine sinnvolle Lösung.

„Der Verein muss weiter vorangebracht werden“, wünscht sich Vorstandsmitglied Sabine Wieland, die auch die Geschäftsstelle des Vereines leitet. Zusammen mit einer Kollegin nimmt sie einem künftigen ersten Vorsitzenden die meisten bürokratischen Aufgaben, die ein Verein mit sich bringt, ab. Aber es würde jemand fehlen, der die Zukunft des Vereines und die Planungen im Blick hätte und in der Öffentlichkeit den Verein präsentieren möchte.

20 Stunden für das Ehrenamt

Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer und Übungsleiter könnte der TVR nicht funktionieren. Dies zeigte sich auch an der großen Turnschau. „Das ist mein Job“, erklärt Sabine Hock, eine der Trainerinnen.

Ein Job, der rund 20 Stunden Zeit pro Woche fordert und ein Ehrenamt ist. Ein Zeitpensum, das sie nur einbringen kann, weil die eigene Familie hinter ihr steht und sie von ihrer Tochter Nina beim Training unterstützt wird. Die Begleitung junger Menschen auf deren Weg und ein positiver Einfluss auf deren körperlichen Entwicklung und Fitness ist für die Trainerin die Bezahlung.

„In unserer heutigen Gesellschaft kommt Bewegung oft zu kurz“, ist Hock überzeugt. Kinder würden sich unter anderem durch Nachahmen, Fühlen und Ausprobieren entwickeln.

Mit ausreichend Bewegung hätten sie viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten als ohne. Dabei würde man im Verein versuchen, die jungen Menschen in verantwortungsvolle Vereinsaktivitäten einzubinden und ihnen einen Ort zu geben, an dem sie sich auch mal fallen lassen könnten.

„Sport soll einfach Spaß machen“

„Bewegung fördert die Lernfähigkeit“, weiß auch Matthias Jäschke, Leichtathletiktrainer im TVR. Das Training sei seine Freizeit, andere private Aktivitäten werden drumherum platziert.

Besonders für Kinder und Jugendliche sei Sport wichtig, um dabei soziale Erfahrungen zu sammeln und den eigenen Charakter zu stärken. Man lerne mit Konflikten und Niederlagen umzugehen. „Sport soll einfach Spaß machen“, ist für den Trainer jedoch mindestens genauso wichtig.

Flashmob für Alle

Die Personalfrage des Vereines minderte nicht die Freude an der Turnschau, die von Fabian Krauß und Michelle Isele moderiert wurde. Schon die Kleinsten vom Eltern-Kind-Turnen begeisterten das Publikum mit einer Vorführung auf einem Geräteparcours. Die Tanzmäuse setzten das Programm mit ihren Trainerinnen Sonja Noll, Irina Mock und Ina Vegas fort.

Mit einfachen Tanzschritten und Choreographien wird die Fitness der Jünsten trainiert. In 16 Vorführungen unterschiedlicher Gruppen wurde in unterhaltsamer Weise gezeigt, was der TVR und die einzelnen Sportler leisten. Zuletzt gab es einen Flashmob für alle, inklusive dem Publikum. Gemeinsam wurde auf Anweisung von Trainerin Diana Stein getanzt. Die Musik dazu lieferten die Blues Brothers mit „Everybody needs somebody“.