von Ingeborg Meier

Anstelle der im Haushaltsplan angesetzten 9,8 Millionen Euro werden nach dem derzeitigen Stand die Rücklagen der Gemeinde zum Jahresende auf 14,6 Millionen Euro anwachsen. Ein wirklicher Grund zur Freude ist das nicht. Denn das Plus im Sparstrumpf geht in erster Linie nicht auf höhere Einkünfte zurück, sondern zu einem großen Teil auf die Verschiebung geplanter notwendiger Maßnahmen.

Und hätte man sich früher bei so viel Geld auf dem Konto wenigstens über Zinseinnahmen freuen können, so stehen für die Gemeinde nun Negativ-Zinsen an, die sie bezahlen muss.

„Derartige Verschiebungen in das Folgejahr hatten wir noch nie“, sagte Kämmererin Verena Manuth. 2019 könne man deshalb nicht als Maßstab nehmen. Mit ein Hauptgrund für die nicht umgesetzten Vorhaben sind Krankheitsfälle und auch Umbrüche in der Sachbearbeitung im Bauamt der Gemeinde, das deshalb total überlastet ist. „Bei uns ist Land unter“, erklärte der Leiter der Bauabteilung, Hartmut Riester, dem Gemeinderat.

Wie Bürgermeister Ralf Baumert anmerkte, werde man auch bei den Haushaltsberatungen 2020 die Unterbesetzung im Bauamt berücksichtigen müssen. Dagmar Eisenhart (Grüne) und Klaus Rohr (FW) überlegten, dem Bauamt durch die Beauftragung privater Dienstleister Luft zu verschaffen. Für Bürgermeister Ralf Baumert stellt der Vorschlag keine Lösung dar: Die Privaten seien im Allgemeinen derzeit auch voll ausgelastet.

Echte Verbesserungen im Vergleich zum Haushaltansatz gibt es aber auch. Darunter sind im laufenden Betrieb die Gewerbesteuer, die voraussichtlich um 800 000 Euro höher ausfallen wird. „Die boomt“, so Manuth zufrieden. Die Ausschüttung der Energienetze wird fast 70 000 Euro mehr betragen.