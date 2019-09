In der Zeit vom 23. September bis 7.Oktober werden am Transitweg Rielasingen (Hofenackerstraße) – Gottmadingen (Rielasingerstraße) Straßenbauarbeiten durchgeführt. Dies berichtet die Gemeindeverwaltung Rielasingen-Worblingen in einer Pressemitteilung. Da teilweise der Unterbau erneuert wird, ist eine Vollsperrung, auch für Fußgänger und Radfahrer erforderlich. Die Baustelle erstreckt sich nur zwischen der Zufahrt zum Hasenverein und der Zufahrt zum Steinbruch. Die Zufahrt zu den Schrebergärten von Rielasingen aus ist jederzeit möglich.