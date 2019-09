Rund eine Stunde war die Kantonsstraße T332 im Schweizer Grenzort Hemishofen zwischen Ramsen und Stein am Rhein nach einem kuriosen Unfall laut Kantonspolizei Schaffhausen am Sonntagabend halbseitig gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Toilettenwagen eines Schaustellerbetriebes gegen einen Signalmast am Straßenrand gestoßen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 20.30 Uhr soll der 55-jähriger Lastzugführerenker des Schaustellunternehmens mit seinem Gespann, an dem neben dem Toilettenwagen auch ein Wohnanhänger angehängt war, beim Linksabbiegen von Hemishofen Richtung Kantonsstrasse die Kontrolle über das Gefährt verloren haben und anschliessend mit einem rechts neben der Strasse stehenden Mast kollidiert sein. Durch den Aufprall wurde der gesamte Aufbau des WC-Anhängers auseinandergerissen und auf die Fahrbahn geschleudert.

Durch den Aufprall wurde der gesamte Aufbau des WC-Anhängers auseinandergerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. | Bild: SHPOL

Beim Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand beträchtlicher Schaden. Da die Trümmerteile des Aufbaus laut Polizei über mehrere Meter auf der Fahrbahn verstreut waren, musste für die Unfallaufnahme sowie die anschliessenden Aufräumarbeiten ein Fahrstreifen der Kantonsstraße für eine Stunde gesperrt werden. Der dabei einspurig geführte Verkehr wurde durch die Polizei sowie Mitarbeiter der Grenzwache geregelt.