von Sandra Bossenmaier

Die Nutzung digitaler Medien in den Grundschulen beschäftigt in der Gemeinde immer wieder. Um über die Vor- und Nachteile der Digitalisierung in den Schulen zu informieren und sich im Anschluss daran über dieses Thema auszutauschen, wurde Thomas Irion, Direktor des Zentrums für Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd eingeladen.

Der Einladung gefolgt waren rund 30 interessierte Eltern, Lehrkräfte und Verwaltungsmitglieder. Thomas Irion, Professor für Grundschulpädagogik, der auch selbst schon als Grundschullehrer gearbeitet hatte, verfolgt nach eigener Aussage das Ziel, die Bildung voranzubringen.

Zu viele Reize in zu kurzer Zeit

„Wir befinden uns im Wilden Westen der Digitalisierung„, fasste er am Ende seines Vortrages zusammen. Dabei gäbe es zu viele Reize in einer viel zu kurzen Zeit. Aber diese Welt, in der beispielsweise gebaut werden kann ohne danach aufräumen zu müssen, sei die Welt der Kinder. Mit der Begleitung von Pädagogen sei es für die jungen und verletzlichen Seelen wichtig, den Umgang mit diesen Medien zu erlernen, um sie kreativ und vielfältig nutzen zu können.

So wie es wichtig für Kinder sei, Fahrradfahren zu lernen, um im Verkehr zurecht zu kommen, müssten sie auch den richtigen Umgang mit dem Smartphone und Tablet erlernen. Denn das Internet veränderte die Welt in vielen Bereichen. Das hätte gute und schlechte Auswirkungen. Als eine der gravierendsten Gefahren bezeichnete Irion den Verlust der Privatsphäre.

Kinder bei Mediennutzung begleiten

In einer Zeit, in der alles gemessen und dokumentiert würde, Rechtschreibung wäre messbar, eine Persönlichkeitsentwicklung jedoch nicht, hält er es für wichtig, Kinder in der Mediennutzung zu begleiten und dabei gemeinsame Regeln zu entwickeln.

Dabei gelte es nicht nur, digitale Medien sinnvoll anzuwenden, sondern auch die digitale Welt zu gestalten. Dabei seien der Bildungsstand und die medialen Gewohnheiten der Eltern zentrale Schlüsselfunktionen.