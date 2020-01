von Sandra Bossenmaier

Die Laientheatergruppe Kulissenschieber brachte mit dem Stück „Süßer die Glocken“ eine vergnügliche Komödie von Stefan Vögel auf die kleine Bühne im Kulturpunkt Arlen. Nicht umsonst sei Vögel inzwischen ein sehr bekannter Bühnenautor, die Texte von ihm seien nicht so platt wie manch andere, erläuterte die Regisseurin der Laienspielgruppe, Ursula Taaks.

Bei der Auswahl der Stücke legt sie großen Wert auf Abwechslung und gute Unterhaltung. „Die Schauspieler werden gefordert und setzen alles wunderbar um“, lobte sie diese am Rande der Vorstellung.

Regisseurin lobt das Ensemble

In diesem Jahr standen Odo und Roswitha Nimmrichter aus Rielasingen als Großvater Jakob und Großmutter Ida im Vordergrund. Beide hatten viel Text zu lernen und überzeugten durch ihre Authentizität und mit vielen kleinen Details und stimmiger Mimik. „Man fühlt sich in seine Rolle ein, entwickelt deren Charakter und verkörpert diese dann auf der Bühne“, beschrieb Odo Nimmrichter nach der Vorstellung seine Rolle.

Odo Nimmrichter überzeugt als grimmiger Opa Jakob. | Bild: Sandra Bossenmaier

Dem Großvater stand der Sinn nicht so recht nach einem friedvollen Weihnachtsfest im Kreis seiner Familie. Wie gut, dass sich die Wettervorhersage irrte, das Wetter kippte und der Familie damit einen Geldsegen bescherte. Hatte Opa doch die gesamten Ersparnisse in hochspekulative Optionsscheine der Seilbahn AG investiert und auf Schneefall gesetzt.

Das gemeinsam mit der Familie verbrachte Weihnachtsfest verlief nicht so idyllisch, wie sich die Oma dies gewünscht hatte. Trotz des mit Lametta wunderschön geschmückten Weihnachtsbaums und eines herrlichen Hirschbratens sollte einfach kein Frieden einkehren. Pikante Details wurden bekannt und „Schlimmer kann es nicht werden“, lautete das Statement des knorrig nörgelndem Opas.

Opa Jakob (Odo Nimmrichter) kritisiert seinen Schwiegersohn Herbert (Hermann Zimny), den arbeitslosen Sockenverkäufer. | Bild: Sandra Bossenmaier

Die Kulissenschieber hatten an diesem amüsanten Abend die Lacher auf ihrer Seite. Wohl auch, weil so mancher Zuschauer in den zugespitzten Pointen Treffen der eigenen Familie parodiert gesehen haben könnte.