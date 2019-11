Die Ten-Brink-Schule in Rielasingen-Worblingen hat anlässlich der Wiedereröffnung ihres B-Gebäudes, des 30-jährigen Bestehens des Freundeskreis-Vereins und der Vorstellung des internationalen Fußball-Projektes „Kickfair“ einen Tag der offenen Tür durchgeführt. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Demnach erfreuten sich die Organisatoren an einem gelungenen Fest mit Sonnenschein und vielen Gästen.

Mit der Sanierung des B-Gebäudes wurden die langjährigen Bauarbeiten an der Schule abgeschlossen. Das Ergebnis ist laut Mitteilung „eine moderne, zukunftsorientierte, auch medial bestausgestattete Schule, die ihresgleichen sucht und die in der Lage ist, aufgrund ihres Konzeptes und pädagogischer Ausrichtung zum Realschulabschluss, zum Hauptschulabschluss und zur gymnasialen Oberstufe zu führen.“

Informationen und Mitmach-Programm

Beim Tag der offenen Tür wurde in den Räumen das Profilfach IMP (Leitfach Informatik), der neue Weg der Berufsorientierung, die Austauschprogramme mit Italien und Frankreich, das Projekt „Kickfair“ und die Ergebnisse der Projektwoche der Klassen 5-7 „Benimm ist In“ vorgestellt.

Selbst Hand anlegen konnten die Besucher in der Mathewerkstatt, beim Kürbisse bemalen und im Sanitätsraum. Wer sportlich unterwegs sein wollte, spielte beim Kickfair-Turnier auf dem Pausenhof mit, wo die Schüler selbst als ausgebildete „Teamer“ für den Turnierablauf sorgten.