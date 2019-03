von SK

Sie hat nicht nur ein ansteckendes Lächeln, sondern ist technisch sehr versiert und spielt auf höchstem Niveau. Anika Nilles gehört zu den weltweit gefragtesten Schlagzeugerinnen. Viele Millionen Fans schauen sich ihre Videos auf YouTube an. Beim ersten Bodensee Drum Day in der Ten-Brink-Schule in Rielasingen hat die Künstlerin erneut alle Register gezogen und begeisterte die mehr als 200 Teilnehmer im Alter zwischen sieben und 27 Jahren, sagt Organisator Chris Wagner erfreut.

Der Inhaber der Schlagzeugschule Drumpolin zog nach dem sechsstündigen Event ein positives Fazit. Es blieb nicht beim Konzert: Nilles nahm sich für die Teilnehmer viel Zeit, zeigte den Musikschülern Kniffe und beantwortete in der Ten-Brink-Schule geduldig die vielen Fragen der Teilnehmer. Neben Anika Nilles konnte der in der deutsch-schweizerischen Musikszene vernetzte Chris Wagner auch Patrick Metzger für das Schlagzeug-Meeting am Bodensee gewinnen.

Große Nähe zum Publikum

Der Mannheimer ist den Fans als Tourdrummer von Beatrice Egli bekannt. Wie Anika Nilles gab auch der Profischlagzeuger sein Wissen in einem Workshop an die jüngeren Teilnehmer weiter und bewies Publikumsnähe. Neben den beiden Musikgrößen zeigte auch der Nachwuchs sein Können. „Einige standen erstmals im Rampenlicht. Das war eine tolle Erfahrung für sie. Ich bin sicher, das stärkt auch deren Selbstbewusstsein. Ich bin stolz auf meine Schüler und besonders auch auf die, die sich anfänglich nicht getraut hatten.“ Das staunende Publikum bekam von jedem Musik-Genre etwas zu hören. So wurde es kurzweilig.

Das Interesse am ersten Bodensee Drum Day war sehr hoch, wertet Chris Wagner. Teilweise hatten die Gäste eine Anreise von rund 150 Kilometern. Die vielen positiven Reaktionen hätten gezeigt, dass er mit der Organisation der Veranstaltung einen Nerv getroffen hatte und dass eine Fortsetzung fällig ist. Die Faszination Schlagzeug teilen auch die Ten-Brink-Schüler, die von den Workshops begeistert waren. Für die Schulleitung Birgit Steiner und Christian Keller wäre es eine Freude, an diesem erfolgreichen Tag anknüpfen zu dürfen. Künstler, die Interesse haben, bei einem nächsten Bodensee Drum Day mitzumachen, sollten sich unter info@chriswagner.de melden.