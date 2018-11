von Ingeborg Meier

Ab dem neuen Jahr setzen die bundesweit verbreiteten Injoy Sports- und Wellnessclubs auf ein gemeinsam mit einer populären Sport-Bloggerin entwickeltes Krafttraining-Kursprogramm. "Muskeln sind die neuen Kurven", erklärt der Inhaber des Injoy Sport- und Wellnessclubs Rielasingen/Singen, Thomas Söder, den aktuellen Fitness-, Gesundheits- und Schönheitstrend. Wie gut ein durchtrainierter Körper aussehen kann – dafür ist Sophia Thiel das beste Beispiel.

Thiel ist eine insbesondere bei jungen Leuten sehr bekannte Sport-Bloggerin mit 1,3 Millionen Followern bei Instagramm, 1,5 Millionen bei Facebook und knapp 900 000 bei YouTube. Die Influencerin und Autorin ist mit einem Kamerateam in den Rielasinger Injoy Club gekommen, um einen Werbefilm für weitere Folgen der bei Sixx und YouTube laufenden Serie "Fitness Diaries" zu drehen. Der Werbefilm wird bei Sat 1 sowie Pro 7 gesendet. Warum gerade ein Injoy–Club als Drehort? Weil, so die Antwort, die Premium Fitness-Studio-Kette ab Januar exklusiv ein Muskelaufbau-Gruppenprogramm im Angebot haben wird, das in Zusammenarbeit von Thiel mit dem Injoy-Ausbildungszentrum erarbeitet wurde.

Rielasinger Club perfekt geeignet für Werbeaufnahmen

Der Rielasinger Injoy Club biete sich für solche Werbeaufnahmen hervorragend an, wurde seitens der Injoy-Zentrale entschieden: Er gehöre zu den besten unter den gut 180 Clubs der Premium-Fitnessstudiokette, so sein Inhaber Thomas Schröder. Supermodern in Architektur und Optik ist die Gebäudeausstattung auf Nachhaltigkeit und Ökologie ausgerichtet – so wie auch die der vom gleichen Architekten geplanten benachbarten Clubs in Engen und Stockach. Ihre Inhaber Christian Ebersbach und Maximilian Schyra waren ebenfalls bei dem Dreh mit der 23-jährigen Influencerin anwesend. "Das entspricht der Lebenseinstellung unsere Kunden", wissen die drei Injoy-Betreiber. Und zu denen werden sich nun nach ihrer Überzeugung durch die Kooperation mit Thiel noch mehr gesellen. "Sophia Thiel ist sehr authentisch", beschreiben sie die Wirkung der jungen Frau auf das Publikum.

Sophia Thiel ist über die Zusammenarbeit ebenfalls glücklich. Sie freut sich, dass die Workouts ihrer Online-Fitnesskurse nun auch unter der professionellen Anleitung durch qualifizierte Injoy-Mitarbeiter erfolgen können.