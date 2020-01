von Sandra Bossenmaier

Das Wetter meint es gut mit den Heiligen Weisen aus dem Morgenland. Die Kronen von Kaspar, Melchior und Balthasar glänzen auf ihren Köpfen und unter den prächtigen Gewändern schauen dicke Winterstiefel hervor. Die Kinder folgen dem goldenen Stern durch Rielasingens Straßen und haben dabei einen weiten Weg zurückzulegen. Warm eingepackt läuten sie an den Haustüren, singen, sagen ein Sprüchlein auf, schwenken das Weihrauchfässchen vorsichtig hin und her und tragen ihren Segen in die Häuser. Dabei sammeln die Kinder, welche an die Drei Heiligen Könige erinnern, Geld für arme Kinder auf der ganzen Welt.

Der biblischen Geschichte nach wurden die Könige von einem Stern bis zum Christuskind in der Krippe in einem Stall in Bethlehem geleitet. Ihm übergaben sie Gold, Weihrauch und Myrrhe. Arthur Steidle, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Aachtal, verglich diese wertvollen Gaben mit Geld, welches man für ein gutes Leben benötigt, den aufsteigenden Gebeten und dem Heil, das aus der Beziehung zu Gott entsteht.

„Den Segen von Haus zu Haus zu tragen und die Weihnachtsbotschaft zu verkünden macht mir Spaß“, erklärt Janine Rausch ihre Motivation für inzwischen 13 Jahre Einsatz mit den Sternsingern. Die schönen Momente, in denen die Sternsinger mit Freude und herzlicher Gastfreundschaft empfangen werden, überwiegen dabei. Nur selten wurde sie als Sternsingerin abgewiesen, erzählt sie.

Geklingelt wird schon lange nicht mehr an allen Haustüren. Sondern nur noch an denen, deren Bewohner die Sternsinger auch in den vergangenen Jahren freundlich willkommen geheißen oder sich zur Aktion angemeldet hatten. So bleiben den jungen Spendensammlern unschöne Erfahrungen größtenteils erspart und die zur Verfügung stehende Zeit wird sinnvoll genutzt.

Die meisten Menschen freuen sich über den Besuch

Isabel Ziganke ist in diesem Jahr zum ersten Mal als Begleiterin einer Gruppe unterwegs. Zuvor war sie sechs Jahre lang als König oder Sternträgerin dabei. So lernte auch ihr jüngerer Bruder Julian die Sinnhaftigkeit der Aktion kennen. In diesem Jahr ist der Grundschüler nun bereits zum zweiten Mal als König Kaspar aktiv. „Es ist ein gutes Gefühl, für arme oder behinderte Kinder etwas Gutes zu tun“, berichtet Isabel. Die meisten Menschen seien dankbar für den Besuch der Sternsinger und würden ihnen neben einer Spende für die Aktion auch Süßigkeiten schenken. Nur wenige würden den Kindern die Türe nicht öffnen oder sofort wieder zumachen.

„Hetze ist etwas ganz Schlimmes“

Zum Abschluss der beeindruckenden und anstrengenden Tage bereicherten die Sternsinger den Festgottesdienst am Dreikönigstag. Im Mittelpunkt dieser Feier standen die Sternsinger selbst, der Dank für ihr Wirken und das Gebet für weltweiten Frieden. Miteinander einen Weg zu gehen, heiße auch, sich zu informieren, predigte Pfarrer Arthur Steidle. „Aufhetzen ist etwas ganz Schlimmes“, erinnerte er an die Vergangenheit und spannte den Bogen bis zur Gegenwart. Wer sich aufhetzen lasse, würde einen schlechten und nicht den Weg des Glaubens und der Liebe gehen. Glockenwach müsse man bleiben, um sich nicht gegen andere aufhetzen zu lassen. Ausgrenzen und einschränken würden nicht die Kirche und nicht der liebe Gott, sondern einige Menschen in ihrem absoluten Größenwahnsinn.