Fußball-Bezirksliga: CFE Independiente Singen – 1. FC Rielasingen-Arlen II 2:0 (0:0). – Die Hausherren fanden besser in die Partie und hatten in den ersten 20 Minuten gleich mehrere gute Gelegenheiten in Führung zu gehen.

Erst verzog Rene Greuter freistehend vorm Tor nach toller Vorarbeit von Santoro. Wenig später war es Marcel Simsek, der in ungewohnter Manier eine gute Torchance vergab.

Die Gäste setzten in der ersten Halbzeit kaum Akzente. Auch nach dem Seitenwechsel war die Heimelf die aktivere Mannschaft. Nach 65 Minuten war es dann Marcel Simsek, der nach Vorlage von Trombino zum 1:0 treffen konnte.

Im weiteren Spielverlauf vergaben die Hausherren noch die eine oder andere gute Möglichkeit, während die Gäste eher durch Standards gefährlich wurden.

Spannend blieb die Partie beim Stand von 1:0 aber bis zur Nachspielzeit, in der Marcel Simsek das erlösende 2:0 für die Singener erzielte. Das war gleichzeitig der Endstand der Partie.

Tore: 1:0 (65.) Simsek, 2:0 (90. +5) Simsek. – SR: Clemens Grießhaber (Renquishausen). – Z: 320.

