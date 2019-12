von Sandra Bossenmaier

Immer zu den Weihnachtsfeiertagen, und das seit rund 45 Jahren, lädt die Ortsgruppe Rielasingen-Worblingen des Schwarzwaldvereines zur Waldweihnacht ein. Was von der zwischenzeitlich verstorbenen Eva Rudat vor fast einem halben Jahrhundert ins Leben gerufen wurde, wird seit über 25 Jahren von Kornelia Tolksdorf fortgesetzt. Dabei geht es um eine besinnliche Zeit in der Natur, fernab von Trubel und weihnachtlichem Kommerz. „Ich habe eine Schwäche für schöne Christbäume“, erzählt sie.

Kornelia Tolksdorf ist die Organisatorin der Waldweihnacht. | Bild: Sandra Bossenmaier

Und seither steht an der Waldweihnacht ein schön geschmücktes Christbäumchen mitten im Wald. Dabei steht für sie die Ruhe und Stille in der Natur an erster Stelle. In den letzten Jahren trifft man sich immer am Sonntag vor Heiligabend am Kinderhaus Rosenegg, um sich dann gemeinsam auf den Weg zum Steinbruch zu machen. Das ist eine kurze Wanderung, die auch für Kinder problemlos zu bewältigen ist. Gerade für die Jüngsten ist ein solcher Abend spannungsgeladen. „Bei Dunkelheit sieht es im Wald ganz anders aus als am Tag“, so Tolksdorf.

Die Waldweihnacht im Steinbruch am Rosenegg in Rielasingen: Gemeinsam verbringt man eine besinnliche Zeit am Lagerfeuer mit Weihnachtstexten und weihnachtlicher Musik. | Bild: Sandra Bossenmaier

In einer manchmal überladenen und reizvollen Zeit sei es nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene wichtig, abseits von Konsum und dudelnder Weihnachtsklänge die Weihnachtszeit zu erleben. „Nach Hektik und Stress der Vorweihnachtszeit komme ich bei der Waldweihnacht zu einer innerlichen Ruhe“, beschreibt Bernd Martin, einer der treuen Mitfeiernden und Unterstützer, die Atmosphäre und seine Erfahrung mit der Waldweihnacht. Am Steinbruch im Wald angekommen, erwartet die Spaziergänger ein hell loderndes Lagerfeuer, weihnachtliche Texte und Gedichte. Dabei darf eines der schönsten Weihnachtslieder, „Stille Nacht, Heilige Nacht“ nicht fehlen. Im Anschluss gibt es Glühwein und Punsch. „Mir gefällt das ungezwungene Beisammensein“, erzählt Johann Fenker, der seit vielen Jahren an der Waldweihnacht teilnimmt. „Die Atmosphäre im Steinbruch ist etwas ganz Besonderes“, findet auch Brigitte Gerber.

Joachim und Kornelia Tolksdorf bei einer der schon vielen organisierten Waldweihnachtsfeiern. Die Kinder dürfen am Ende der Feier die Schokolade vom Baum pflücken. | Bild: Sandra Bossenmaier

Und beim Abschmücken des Bäumchens sind die anwesenden Kinder behilflich, denn meist hängt daran auch Schokolade, die direkt vor Ort genascht werden darf.