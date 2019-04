von Sandra Bossenmaier

In diesem Jahr wird der Musikverein Worblingen 111 Jahre alt. Dieser Schnapszahlen-Geburtstag wird in Worblingen von Freitag, 24. Mai bis Montag, 27. Mai gebührend gefeiert. Zu diesem Zweck wird beim Sportgelände Oberwiesen ein Festzelt errichtet. Im letzten Jahr hatte man sich in der Vorstandschaft bewusst gegen eine große Feier zum 110-jährigen Jubiläum entschieden, da der Blasmusikverband Hegau-Bodensee sein 125-jähriges Jubiläum gefeiert hatte.

"Wir haben ein Fest geplant, wie es uns Mitgliedern gut gefällt", so die erste Vorsitzende des Vereines Michaela Bär. Viel Zeit wird in die Vorbereitungen investiert und viele frische Ideen umgesetzt. Beteiligen werden sich befreundete Blasmusikgruppen, die weitest entfernte reist sogar aus Südtirol an. An den vier Festtagen soll gut gemachte Blasmusik im Mittelpunkt stehen.

Ein Höhepunkt wird am Sonntag der Festumzug durch das Dorf sein. Dass es einen solchen Umzug nicht an einem runden Jubiläum gibt, sondern ein Jahr später, gab es schon einmal. Das 40-jährige Jubiläum des Vereines wurde aufgrund der Währungsreform im Jahr 1948 auch erst ein Jahr später gefeiert.

Ebenfalls am Festsonntag wird es eine "Bloswiesä" geben. Hier können Musiker ganz nach Lust und Laune, auch vereinsübergreifend, gemeinsam musizieren. Rund um das Festzelt wird es drei verschiedene Bühnen geben. Noten von bekannten und beliebten Stücken liegen dort bereit und schon kann es los gehen. Wer Lust hat, spielt einfach miteinander drauf los.

Der Samstagabend soll mit der Brassnight das Partyvolk anlocken. Ab 19 Uhr treten Blaska, die Jack Russel`s Halsbänd und Die Brasserie auf. Der Eintritt zu dieser Brassnight kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro.

Los geht das Programm am Freitag ab 18 Uhr, ausklingen wird das Fest am Montag ab 20 Uhr mit der Blaskapelle PolkaCabana. Ausführliche Informationen zu den vielen Programmpunkten dazwischen sind im Internet nachzulesen unter www.mv-worblingen.de