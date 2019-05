von Sandra Bossenmaier

Der Großteil der Spende kam durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen am letztjährigen Weihnachtsmarkt in Rielasingen und beim Bücherflohmarkt in der Unterkirche zusammen. Damit soll noch in diesem Jahr eine Rollstuhlschaukel für das Hegau-Jugendwerk realisiert werden. Denn gerade für junge Patienten im Rollstuhl ist das Schaukelgefühl eine ganz wertvolle Erfahrung, die Freude bereitet.