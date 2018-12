von SK

Ein Zeuge hat einen beschädigten Roller am Sonntagmorgen in einem Gebüsch in der Doktor-Fritz-Guth-Straße aufgefunden. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Bei der weiteren Abklärung durch die Streife stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in der Straße Im tiefen Brunnen gestohlen wurde. Der Fahrzeugbesitzer hatte das Fehlen seines Gefährts noch nicht bemerkt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, (0 77 31) 91 70 36 zu melden.