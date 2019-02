Weil er nicht zeichnen konnte, griff Dietmar Bührer zur Kamera. Jahrzehnte später kann der 71-Jährige aus Rielasingen in seiner Berliner Wohnung auf tausende Bilder blicken. Darunter sind nicht nur seine eigenen, sondern auch die anderer – seit über 30 Jahren gibt Bührer ein Fotomagazin heraus. Das Verdienstkreuz am Bande erhielt er auch für eine andere Lebensleistung: Als Leiter der Hausdruckerei in der Justizvollzugsanstalt Tegel setzte er sich so engagiert für die Häftlinge ein, dass der Bund ihm eine Ehrung ans Revers heftete.

Straßenfotografie ist schwieriger geworden

Seine liebsten Motive findet Dietmar Bührer auf der Straße. Die Fotos, die er mal mit seiner analogen und mal mit seiner digitalen Kamera aufnimmt, sind für ihn auch ein Stück Zeitgeschichte. Viele seiner Bilder sind schwarzweiß, denn das lenke nicht ab. "Ich kann aber auch Farbe", sagt der 71-Jährige mit einem Lachen. 1970 ging der gebürtige Rielasinger nach Berlin. Doch wo er bisher leicht alltägliche und doch eindrückliche Szenen einfangen konnte, stehe er heute mit einem Fuß im Gefängnis. Denn Menschen haben ein Recht am eigenen Bild und viele wollen nicht abgelichtet werden. Bührer drückt dennoch den Auslöser und achtet darauf, dass Menschen einverstanden oder unkenntlich sind. Sein Weg führt ihn häufig in Museen oder Galerien und seit zehn Jahren auch ins Deutsche Theater. "Ich habe die Kamera meistens dabei", erzählt er. Berlin verändere sich ständig, es gebe immer ein Motiv.

Auf diesen Museumsgast wartete Dietmar Bührer eine Weile, wie er sagt. Gestellt sei keines seiner Bilder. | Bild: Dietmar Bührer

Autodidakt aus Leidenschaft

Professioneller Fotograf habe er nie werden wollen. "Ich hatte ja einen gut verdienenden Beruf, mit dem ich sehr zufrieden war", sagte der Autodidakt mal in einem Interview. Auch das Foto-Magazin Brennpunkt betreibt er eigenständig und ehrenamtlich. Neben Geld investiert er auch viel Zeit und Arbeit. Alle drei Monate trage er 700 Kilogramm Magazine in seine Wohnung, mache sie versandfertig und bringe sie dann zur Post oder in Galerien und Kioske. Zuvor muss das Material kuratiert und gestaltet werden. "Wenn ich mal aufhöre, wird es das Magazin nicht mehr geben", kündigt der 71-Jährige an.

Verdienstkreuz liegt jetzt in der Schublade

Dietmar Bührer verliert nicht viele Worte, wenn er von seinem Werdegang erzählt. Das Verdienstkreuz erwähnt er fast beiläufig. "Am 9. August 2010 auf Vorschlag des damaligen Regierenden Bürgermeisters von Berlin mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet", teilt das Bundespräsidialamt mit. Die Auszeichnung sei für seine Verdienste als Fotokünstler, sein Engagement für die Berliner Fotokunstszene sowie für sein Engagement im Rahmen der Resozialisierung von Inhaftierten erfolgt. Als Druckereileiter in der Justizvollzugsanstalt Tegel organisierte er auch zahlreiche Projekte für die Häftlinge. Bei der Verleihung sei er "schon stolz" gewesen, sagt Bührer, bei offiziellen Anlässen stecke er sich nun die Anstecknadel ans Jackett.

Im Umgang mit Häftlingen habe er kein mulmiges Gefühl gehabt, sagt Bührer. "Ich war immer fair zu den Gefangenen. Und sie waren ja froh, dass sie arbeiten durften", die Druckerei sei beliebt gewesen. Er habe ein Polaroid-Fotoprojekt machen dürfen, obwohl diese hinter den Gefängnismauern verboten waren, und Insassen zu Lesekreisen mitgenommen, ohne dass einer zu fliehen versuchte. Bührer habe auch geholfen, für die Entlassenen eine Arbeit zu finden. Häufig sei das gelungen.

Bild: privat

Arm in Arm mit Starfotograf Helmut Newton

Im Lauf der Jahre habe er viele Menschen kennen gelernt, darunter auch einige bekannte: Bundeskanzler Willy Brandt traf er zu Beginn seiner Zeit in Berlin – dass er ihn nicht fotografiert hat, bereue er bis heute. Der berühmte Fotograf Helmut Newton habe ihn sogar in den Arm genommen und gesagt, dass er stolz auf ihn sei, weil er in dessen Heimatstadt ein solches Magazin mache. Und der Schauspieler Günther Kaufmann zählte zu "seinen" Häftlingen und lieh seine Stimme, um für Bührer Gedichte einzusprechen.

Zu den Naturmotiven aus der Heimat in Bührers Sammlung zählt eine Raureif-Landschaft in Beuren am Ried. | Bild: Dietmar Bührer

Nach Berlin ging Bührer damals mit zwei Freunden, weil es eine so spannende und unruhige Stadt gewesen sei. Aus wenigen Jahren Aufenthalt wurden dann 50. Und was verbindet den 71-Jährigen noch mit seiner Heimat? Bis vor wenigen Jahren sei er häufig im Hegau gewesen, um seine Schwiegermutter zu besuchen. In nächster Zeit will er wieder zurückkehren: Mit Freunden habe er in den 60er-Jahren ein Clubheim in Rielasingen eingerichtet. Diese Gruppe treffe sich heute noch. Beim nächsten Treffen drückt Dietmar Bührer sicher auch im Hegau auf den Auslöser.

Jeder kennt ihn, Dietmar Bührer hat ihn eindrücklich festgehalten: Der Hauserbrunnen in Singen. | Bild: Dietmar Bührer