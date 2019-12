von Ingeborg Meier

Jutta Gold ist seit 25 Jahren durchgängig Gemeinderätin. Ihr Ratskollege Volkmar Brielmann gehört dem Gremium seit 20 Jahren ohne Unterbrechung an. Der Gemeindetag Baden-Württemberg würdigte die Verdienste der beiden Kommunalpolitiker nun mit der Verleihung der (der Länge ihres ehrenamtlichen Engagements entsprechenden) Ehrennadel nebst Stele. Bürgermeister Ralf Baumert überreichte Brielmann die Silbermünze, Gold die neue Ehrenmünze der Gemeinde Rielasingen-Worblingen und überbrachte beiden den Dank ihrer Ratskollegen, der Bürgerschaft und der Gemeindeverwaltung.

Wichtige Projekte in der Gemeinde mitbegleitet

Wie Baumert in herzlichen Worten betonte, haben sich sowohl Gold als auch Brielmann überdurchschnittlich stark eingebracht: „Ihr hattet immer die Belange der gesamten Bürgerschaft und der Vereine im Blick, und habt stets versucht, im Rat einen Konsens herbeizuführen“, führte das Ortsoberhaupt aus.

Die Bürgermeister-Stellvertreterin und Vize-Vorsitzende der SPD-Fraktion Gold als auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Brielmann waren und sind Mitglieder zahlreicher Ausschüsse und Verbände und haben wichtige Projekte in der Gemeinde mitbegleitet und die Entwicklung der Aachtalgemeinde maßgeblich mitgeprägt.

Engagement über das übliche Maß hinaus

„Du warst mit Herzblut dabei, speziell in allen sozialen Belangen“, so Baumert in seiner Laudatio für Gold. Sie sei nicht nur Ansprechpartnerin für Familien und Kinder in Not gewesen. Auch in ihrer beruflichen Tätigkeit als frühere Leiterin der Dorfhelferinnen-Station habe sie sich über das übliche Maß hinaus zum Wohle der Allgemeinheit engagiert. Letzteres gelte ebenfalls für Brielmann. Auf den wertvollen Sachverstand des CDU-Fraktionsvorsitzenden in IT-Angelegenheiten habe das Gremium immer gezählt. „Deine Kenntnisse werden wir auch in Zukunft brauchen“, so Baumert. Er wünschte den Geehrten weiterhin viel Freude an der Kommunalpolitik und ihrem Ehrenamt.