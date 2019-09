Die Polizei wurde am Dienstag in Rielasingen-Worblingen gegen 0.30 Uhr im Kreisverkehr in der Hauptstraße auf eine 37-jährige Radfahrerin aufmerksam, da sie winkend entgegen der Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr fuhr. Beim Alkoholtest kam ein Wert von mehr als 1,8 Promille heraus. Die Polizisten ordneten eine ärztliche Blutentnahme an und untersagten der Frau die Weiterfahrt.