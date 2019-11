Fußball, Oberliga

SV Oberachern

1. FC Rielasingen-Arlen

1:1 (1:1)

Es war ein Spiel mit hohem körperlichen Einsatz und trotz des tiefen Bodens auch spielerisch sehr ansehbar. Von Beginn an spielten die Hegauer nach vorne. Schon in der 1. Minute musste Corentin Schmittheissler nach einem Flachschuss von Christian Mauersberger eingreifen. Die Mannschaft von Michael Schilling blieb im Vorwärtsgang und hatte in der Anfangsphase gegen sichtlich überraschte Ortenauer Vorteile.

Nach sieben Minuten die nächste Möglichkeit, als Christian Mauersberger einen Ball zur Mitte brachte und Nedzad Plavci den abprallenden Ball übers Tor schoss. Auf der Gegenseite brachte eine Kopfballverlängerung nach einer Ecke erstmals das Hegauer Tor in Gefahr, doch die Rielasinger brachten den Ball aus der Gefahrenzone. Nedzad Plavci und Nicola Guglielmelli zwangen dann den Torwart der Heimmannschaft zu Glanzparaden.

Die Gastgeber konterten im eigenen Stadion und das taten sie mit viel Tempo und Dynamik. In der 17. Minute retteten Tobias Bertsch und Christian Mendes gegen den bulligen Nico Huber in höchster Not zur Ecke. Kalte Dusche für die Hegauer in der 25. Minute, als die Gastgeber nach einem gewonnenen Zweikampf an der Mittellinie Evans Erius ins Spiel brachten, der aus 16 Metern halblinks nicht lange fackelte und mit einem unhaltbaren Schuss in die lange Ecke zum 1:0 erfolgreich war.

Doch die Talwiesen-Elf blieb ihrer offensiven Spielweise treu. In der 36.Minute parierte Corentin Schmittheissler einen Abschluss von Nico Kunze mit einem Reflex, den Abpraller brachte dann aber Nedzad Plavci zum 1:1 über die Linie. Wenig später stand wieder Corentin Schmittheissler im Mittelpunkt. Nach einem Fehlpass im Aufbauspiel des SVO kam der Ball zu Nedzad Plavci, dessen Abschluss aber vom Schlussmann zur Ecke geklärt werden konnte.

Schiedsrichter-Pfiff bleibt aus

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft von Michael Schilling mutig. In der 55. Minute blieb den Hegauern ein Foulelfmeter versagt. Nico Kunze wurde im Strafraum zu Fall gebracht, der Pfiff des gut postierten Schiedsrichters blieb jedoch aus. In der 62. Minute hatten die Gäste dann auch noch Aluminiumpech. Christian Mauersberger scheiterte mit einem tollen Schlenzer aus 20 Metern am Innenpfosten. Da wäre für den starken Schmittheissler nichts zu halten gewesen.

Große Leidenschaft

Die Gastgeber erhöhten danach den Druck auf das Gästetor, doch richtig gefährlich wurde es selten, weil die Hegauer eine ganz starke Zweikampfbilanz aufweisen konnten. Mit großer Leidenschaft gingen sie in die Zweikämpfe und bei den gefährlichen Standards, die in den Strafraum segelten, waren sie meist handlungsschneller.

In der 83. Minute noch einmal Aufregung im Strafraum, als Emanuale Giardini Körperkontakt suchte. Der Pfiff blieb erneut aus. Auch in den restlichen Minuten blieb die Defensivleistung stabil, und in der 88. Minute musste Schmittheissler noch einmal alles aufbieten, als er im trüben Flutlicht einen gefährlichen Distanzschuss von Christian Mauersberger parierte. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Mendes (Tor); Bertsch, Rasmus, Kunze (83. Stark), Plavci, Winterhalder, Colic, Guglielmelli (75. Kunz), Mauersberger, Hodek, Battaglia. – Tore: 1:0 (25.) Erius, 1:1 (36.) Plavci. - SR: Prigan (Deizisau). – Z: 350.