Wenn jemand Stephanie Weisser anruft, hilft sie. Das ist für die Arzthelferin selbstverständlich, sagt sie, dafür habe sie auch einen sozialen Beruf gelernt. Weisser hat am vergangenen Wochenende eine Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook gegründet, mit der Menschen ihren Nachbarn in Rielasingen-Worblingen helfen können. Das Angebot richtet sich besonders an ältere und gefährdete Menschen, die in Zeiten des Coronavirus besser nicht mehr einkaufen oder mit dem Hund spazieren gehen.

Doch noch sind einige Fragen offen, wie Stephanie Weisser dem SÜDKURIER erklärt. Deshalb bittet Ralf Baumert als Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen um Geduld: Auch wenn die privaten Initiativen toll sind, wolle er das Engagement in geregelte, gesunde Bahnen lenken.

Bürgermeister warnt vor Aktionismus

Eine Lagebesprechung am Dienstag, 17. März, soll für Rielasingen-Worblingen klären, wie Helfer am besten tätig werden. In Arlen habe sich bereits eine weitere Initiative gegründet. „Wir wollen eine Handreichung erarbeiten“, erklärt Bürgermeister Baumert, damit die Helfer nicht sich selbst oder andere mit Corona anstecken. Die Gemeinde könne einen Ansprechpartner und Infektionsschutz, etwa Desinfektionsmittel, anbieten.

Außerdem gebe sie mit Tipps: Freiwillige, die zum Beispiel Kinder anderer betreuen wollen, sollen sich bei der Gemeinde als Ortspolizeibehörde melden. „Es wäre fatal, wenn ein gut gemeintes Angebot die Lage noch verschärfen würde. Denn jeder kann Überträger sein.“

Bisher vereinzelt Hilfe für Bekannte

Das versteht Stephanie Weisser vom neuen Netzwerk „Gemeinsam gegen Corona“. Fast 200 Menschen sind bereits Mitglied in der Gruppe, eine ähnliche hat sich auch in Singen gegründet. Weisser hat bisher vereinzelt geholfen und zum Beispiel den Hund anderer Gassi geführt. Nun warte sie, bis Themen wie Hygiene und Datenschutz geklärt sind – denn die Initiative sei ja kein eingetragener Verein. Am Mittwoch möchte die Gemeinde sich zum weiteren Vorgehen äußern. Bis dahin versichert Stephanie Weisser: „Wenn Hilfe benötigt wird, sind wir da.“

