Rielasingen-Worblingen Polizei fahndet nach Exhibitionist in Rielasingen-Worblingen

Bislang unbekannter Radfahrer soll eine Zwölfjährige am Sportplatz Oberwiesen belästigt haben.

Die Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten, der am Samstag gegen 13.50 Uhr am Sportplatz Oberwiesen in Worblingen ein zwölfjährige Mädchen belästigt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, soll der bisher unbekannter Mann zunächst an einem Gebüsch gestanden sein, während die Zwölfjährige mit einem neunjährigen Jungen am südlichen Tor in Richtung Wald mit einem Fußball gespielt hat. Der Unbekanntesoll sich dann bewusst zu dem Mädchen hingedreht haben, seine Fahrradhose am rechten Bein hochgezogen haben und an seinem Geschlechtsteil herumgemacht haben. Das Mädchen entfernte sich laut Polizei von dem Mann, welcher anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Arlen davon gefahren sein soll. Der Tatverdächtige wird als etwa 1,80 Meter groß, grauhaarig und mit grauem Kinnbart beschrieben. Er sei mit einem hellen T-Shirt und einer Fahrradhose bekleidet gewesen. Auf dem Kopf trug er einen blauen Fahrradhelm und führte ein dunkles Mountainbike mit sich. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Singen erbeten, Tel. (07731)888-0.