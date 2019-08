Ein in der Poststraße in Rielasingen geparktes Auto ist am Dienstag gegen 11.45 Uhr ausgebrannt. Laut Polizei konnte ein Nachbar die Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpfen, noch bevor die Freiwillige Feuerwehr eintraf. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache. Das Auto ist Totalschaden, verletzt wurde niemand.