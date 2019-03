Rielasingen-Worblingen vor 3 Stunden

Öllache bringt Motorroller-Fahrer zu Fall

Ein 33-jähriger Motorrollerfahrer hat sich in Rielasingen-Worblingen am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Zeppelin-/Hegaustraße leichte Verletzungen zugezogen.