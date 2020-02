von SK

Die Prospektbörse des Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. ist eine Art Anachronismus: In Zeiten der Digitalisierung bietet sie Prospektmaterial an. Vermieter von Urlaubsdomizilen, Hotelbetreiber, Gastronomen, Campingplatzbetreiber, Freizeitanbieter und Tourismusorganisationen decken sich bei ihr mit Prospekten ein, die sie dann für ihre Gäste auslegen.

Und um sich zu informieren, was in der Urlaubsregion um sie herum in diesem Jahr so alles passieren wird. Es ist ein Anachronismus, der sich Jahr für Jahr als unverändert begehrt erweist. Als unverzichtbarer analoger Begleiter der Digitalisierung gewissermaßen.

Plattform für Gastgeber und Einheimische

Nun gibt es die nächste Propektbörse: Am Samstag, 29. Februar, von 12 bis 15 Uhr in der Hardberghalle in Rielasingen-Worblingen. Als Plattform für Gastgeber, Leistungsträger und Einheimische soll sie die Möglichkeit bieten, sich mit den neusten Informationen zur Saison 2020 auszustatten, wie der Verein Regio in einer Mitteilung ankündigt. Erstmals wird in diesem Jahr auch ein parallel stattfindender Workshop für Vermieter zum Thema Preiskalkulation für Gastgeber stattfinden.

Virtuell zurück in Pfahlbauzeit

Das Jahr 2020 bietet viel Neues, aber auch Bewährtes für Gäste und Einheimische am westlichen Bodensee, so der Verein Regio weiter. Von der Steinzeit bis in die Neuzeit: Bei der Einbaumregatta erfahren Besucher die Abenteuer der Pfahlbauzeit, der Hohentwiel beamt mittels Augmented Reality ins Mittelalter zurück und das „Jahr der Wirtschaft & Wissenschaft“ in Konstanz bietet neue Perspektiven.

Das Napoleonmuseum widmet Kaiserin Eugénie eine eigene Schau und die Unterseeschifffahrt geht mit dem Herbst-Hopping nach einem erfolgreichen ersten Jahr in die zweite Runde. Gaumenkitzel wollen viele Feste rund um lokale Spezialitäten versprechen, genauso wie die Fischwochen der Untersee- und Hegauköche. Neu ist die Übersichtskarte „Bewegungslust am westlichen Bodensee“.

Infos zu diesen und vielen weiteren Neuigkeiten rund um den Bodensee erhalten die Besucher der Prospektbörse. Sie findet mit Unterstützung der Gemeinde Rielasingen-Worblingen am Samstag, 29. Februar, von 12 Uhr bis 15 Uhr in der Hardberghalle Rielasingen-Worblingen (Am Burgstall 11) statt. Über 60 Aussteller der Freizeitbranche aus der gesamten Vierländerregion Bodensee präsentieren sich mit aktuellen Medien und stehen für Auskünfte und Gespräche zur Verfügung.