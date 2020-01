von SK

Unbekannte Täter haben sich in dem genannten Zeitraum an einer nach außen führenden Kellertür gewaltsam Zugang in das Gebäude verschafft. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Im Inneren des Mehrfamilienwohnhauses brachen sie mehrere Türen auf, um in die Wohnungen zu gelangen.

Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume. Ob sie dabei etwas erbeuten konnten, ist noch nicht geklärt. Bargeld, Schmuck und sonstige Wertsachen wurden nach bisherigen Erkenntnissen seitens der durch den Brand geschädigten Bewohner nicht zurückgelassen.

Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Telefon (07731) 917036, zu melden.