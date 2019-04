von Sandra Bossenmaier

Vor 111 Jahren wurde der Musikverein Worblingen gegründet, für den Verein und dessen Mitglieder ist dies von großer Bedeutung. Acht Mitgliedern eines damaligen Gesangsvereines ist es zu verdanken, dass es den Musikverein Worblingen in der heutigen Form gibt. Diese acht Sänger hatten ihre Liebe zur Blasmusik entdeckt und den Verein gegründet. Mit ganz viel Blasmusik und einem tollen Programm wird der Schnapszahl-Geburtstag vier Tage lang von Freitag 24., bis einschließlich Montag, 27. Mai, gebührend gefeiert.

Ab Freitag um 18 Uhr soll sich im Festzelt beim Sportgelände Oberwiesen in Worblingen alles um die Blasmusik drehen. An allen vier Festtagen gibt es mit beliebten Blaskapellen ordentlich was auf Ohren. Mit dabei sind die Froschenkapelle, Blaska, Jack Russel's Halsbänd, Brasserie, Polka Cabana und Viera Blech. Aus Südtirol reisen extra für dieses Fest die Musiker der Kapelle Lüsen an.

Auf der Bloswiesä liegen Noten für die Besucher aus

Ein besonderer Höhepunkt wird der Festumzug durch Worblingen am Sonntag, 26. Mai, sein. Beteiligen wollen sich befreundete Musikvereine und verschiedene Gruppierungen aus der Gemeinde. Im Anschluss daran wird im Festzelt das Bezirksmusikfest des Bezirkes Schienerberg im Blasmusikverband Hegau-Bodensee gefeiert. Hierzu haben sich die Verantwortlichen etwas ganz Besonderes einfallen lassen – die Bloswiesä. Ungezwungen kann man hier miteinander musizieren. Rund um das Festzelt wird es drei Bühnen geben, auf denen Noten beliebter Stücke ausgelegt sind. Wer Lust hat, spielt einfach drauf los, andere gesellen sich dazu und schon kann sich eine buntgemischte Kapelle zusammenfinden. Der Spaß und die Freude an der Blasmusik stehen dabei im Vordergrund.

Der Musikverein Worblingen freut sich auf zahlreiche Besucher an dem langen Festwochenende, um diese zu bewirten sowie ihnen moderne und junge Blasmusik zu präsentieren.