von Sandra Bossenmaier

In Südtirol törggelt man im Herbst, feiert diesen damit und verkostet und prüft dabei den neuen Wein der Winzer. In Worblingen wandelte der Musikverein Worblingen diese kulinarische Tradition in ein Törggele ab.

Unkompliziert traf man sich dabei in der herbstlich geschmückten Hardberghalle, in die verschiedene Marktstände mit Leckereien Südtiroler Art wie Speck, Käse, Dünnele oder selbst gemachte Nocken lockten. Inmitten des Treibens durfte natürlich ein schmucker Marktstand mit Weinen aus Bardolino und Bozen nicht fehlen.

Jüngerer Vorstand mit neuen Ideen

Seit sich die Vorstandschaft vor ein paar Jahren deutlich verjüngt hat, versucht diese, neue Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. Dabei ist man auf das Törggele gekommen. Auch deshalb, weil den Verein eine Freundschaft zu einem Südtiroler Musikverein verbindet.

Zum dritten Mal trug der Musikverein mit diesem herrlich nach Südtiroler Speisen duftenden Konzept des Törggele zu einem aktiven Dorfleben bei. „Von Beginn an wird dieses Fest bei der Bevölkerung gut angenommen“, freute sich Michaela Bär, die erste Vorsitzende des Vereines, über viele Besucher.

„Hingehen und genießen“

„Wenn es bei uns ein Törggele gibt, sollte man auch hingehen und es genießen“, lobte Maximilian Schreindorfer aus Worblingen diese Veranstaltung, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Manuela besuchte. Für beide ist es selbstverständlich bei einer solchen Gelegenheit mit dem Besuch auch den Musikverein Worblingen zu unterstützen.

Manuela und Maximilian Schreindorfer besuchen das Törggele in Worblingen und genießen ihre Zeit dort. | Bild: Sandra Bossenmaier

Musikalisch aufgelockert wurde das Törggele am Samstagabend vom Mühlbach-Quintett, bei dem auch das Tanzbein geschwungen werden konnte. Am Sonntagvormittag unterhielt die Jugendkapelle des Musikvereines beim Frühschoppen, bevor man sich dann hausgemachten Kalbsbraten und Rinderzunge munden lassen konnte.

Das Törggele in Worblingen ist beliebt und so soll es laut Michaela Bär auch bleiben. So soll dieses Fest nach Südtiroler Art in Worblingen auch im nächsten Herbst wieder gefeiert werden und schöne Stunden bescheren.