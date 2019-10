von Sandra Bossenmaier

Beim Jahreskonzert in der Hardberghalle nahm der Sängerverein Rosenegg, bestehend aus dem Männerchor Rosenegg und dem gemischten Chor 4Voices, die zahlreich erschienenen Gäste mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Unter der Leitung von Eberhard Graf begann die musikalische Tour in der Mitte des 19. Jahrhunderts und endete in der Gegenwart. Mit den Generationen hatten sich Musikstile immer wieder verändert, am Konzert sollte jeder seine eigene Musik erleben.

Moderiert wurde der Abend von Alice Prekadinaj und Juditha Storz. Letztere kam mit ein klein wenig Verspätung, denn sie hatte einen weiten Weg aus der Zukunft zurückgelegt. Dort gäbe es nur aneinander gereihte Töne ohne eine Melodie. Anders präsentierten sich die Sängerinnen und Sänger an diesem Abend.

Melodisch zog sich ein roter Faden, genauer ein Zeitstrahl, durch das Programm. Die achtjährige Chiara Moser aus Rielasingen mimte bei den Liedvorträgen ein fesches Nummerngirl, auf einer Tafel zeigte sie immer die Jahreszahl an, aus dem das Lied stammte.

Chiara Moser ist das Nummerngirl während die 4Voices des Sängervereines Rosenegg auf einem Zeitstrahl aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart singen. | Bild: Sandra Bossenmaier

Als Solistin begeisterte Alice Prekadinaj, die Vorsitzende des Vereines. Sie gab die Schlager „Du hast mich Tausendmal belogen“ von Andrea Berg und „Schuld war nur der Bossa Nova“ von Manuela zum Besten. Letztere zierte übrigens insgesamt dreizehnmal das Titelbild der Zeitschrift Bravo, wie Juditha Storz in ihrer Ansage offenbarte.

Am Ende des Abends erhielt der Männerchor gesangliche Unterstützung des Shanty Projektchores Möhringen. Gemeinsam nahmen die Herren die Gäste in die gesangliche Welt der Seemänner mit. Als weiterer Gast konnte ein Kinderchor unter Leitung von Ulrike Brachat begrüßt werden. Unter anderem sangen die Kinder von der Höflichkeit und von guten Hüten.

Im kommenden Jahr wird es ein Wunschkonzert mit dem Sängerverein Rosenegg geben. Schon am Konzertabend waren Wunschlisten mit bekannten Titeln ausgelegt, auf denen man seine Wünsche ankreuzen durfte. Die zehn Lieder mit den meisten Stimmen werden dann im Herbst beim Wunschkonzert zu hören sein.