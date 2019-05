„Singen, wir kommen“, hatte sich der Co-Präsident des Vereins zur Erhaltung der Bahnlinie Etzwilen-Singen (VES) Werner Wocher gefreut, als beim letztjährigen Museumsbahnfest ein Dampftriebwagen vom historischen Bahnhof Rielasingen-Arlen bis zum Volksbank-Kreisel im Singener Industriegebiet fuhr.

Zur diesjährigen achten Auflage des Festes, das für Dampfzug-Nostalgiker stets ein tolles Schmankerl ist, steht Wochers Wunsch kurz vor der Erfüllung.

Die 77 Meter lange Gleislücke der Museumsbahnstrecke Singen-Etzwilen soll in den Sommerferien geschlossen werden. Im Herbst könnte die erste Dampflok auf dem Bahnhof Singen einfahren. Die insgesamt fast 400 000 Euro Kosten tragen annähernd je zur Hälfte die Stiftung Museumsbahn und die Stadt Singen.

Die Ziele des Vereins und der Gemeinde Rielasingen erschöpfen sich damit aber noch lange nicht. Wenn es nach Bürgermeister Ralf Baumert geht, wird die Museumsbahnstrecke mittelfristig wieder zur regulären Bahnstrecke mit Linienverkehr. Das Landesverkehrsministerium prüfe noch in diesem Jahr die Gegebenheiten. Mit den Ergebnissen sei 2020 zu rechnen. Baumert hofft auf eine Reaktivierung der Bahnstrecke und eine Schienenbus-Verbindung der beiden Eisenbahnknoten Singen und Etzwilen (CH).

„Wir sind sehr interessiert, dass die Strecke wieder in den ÖPNV eingegliedert wird“, erklärte Baumert bei der Fest-Eröffnung. Rielasingen stöhne unter dem Durchgangsverkehr: „14 000 Fahrzeuge täglich.“ Mit der Eröffnung des Einkaufzentrums Cano sei noch mehr Verkehr zu erwarten. Denn das Schweizer Einzugsgebiet sei mit 200 000 Personen berechnet. „Eine Umgehungsstraße gibt es nicht. Deshalb ist ein Schienenbusverkehr für mich die einzige Alternative“, so Baumert.

Zwar war der VES glücklich über so viele Reservierungen wie noch nie für die drei Fahrten mit der Dampflok Eb 3/5 Nr 9 , Baujahr 1910, des Dampf-Loki-Clubs Herisau, die drei Anhängewagen mit 144 Sitzplätzen und einen Bar-Wagen zog. Die Schienenvelos in Richtung Singen füllten sich auch schnell. Und auch die SÜDKURIER-Leser, die Freifahrten gewonnen hatten, ließen sich ihre gute Laune nicht nehmen. „Ich freu mich riesig auf die Fahrt“, sagte Silke Berktold aus Rielasingen.

Insgesamt aber litt das diesjährige Museumsbahnfest stark unter dem schlechten Wetter. Werner Niete, Vorsitzender des Standortmarketingvereins Proriwo, der zusammen mit dem VES und unterstützt von vielen Vereinen und der Gemeinde das Museumsbahnfest organisiert, nahm es relativ gelassen: „Das ist eine Outdoor-Veranstaltung. Da muss man auch mit solchen Wettergegebenheiten klarkommen. Wir haben uns nach den Wettervorhersagen der vergangenen Tage alle von vornherein schon auf weniger Besucher eingestellt.“

Weitere Fahrten

Im Mittelpunkt des Museumsbahnfestes Rielasingen steht die einzige grenzüberschreitende Museumsbahn der Deutschschweiz. Der Höhepunkt der nostalgischen Dampf-Fahrten ist das Überqueren der Rheinbrücke von Hemishofen in 25 Metern Höhe. Das Bauwerk ist als eine der letzten verbliebenen Fachwerkbrücken der Schweiz und als zweitälteste Eisenbahnbrücke über den Rhein als nationales Denkmal klassifiziert. Weitere Dampf-Fahrten gibt es am 16. Juni, am 8. September und am 6. Oktober. Infos im Internet unter www.etzwilen-singen.ch