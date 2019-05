von Ingeborg Meier

Seit ihrer Inbetriebnahme im August 2017 wurden mit den beiden kleinen Bürgerbusse rund 17.000 Menschen durch Rielasingen, Worblingen und Arlen gefahren. Das sind gut 5000 Menschen mehr als die Aachtalgemeinde Einwohner hat. Der Bürgerbus werde sehr gut angenommen, so die entsprechende Bilanz des Vorsitzenden des Bürgerbusvereins, Udo Heggemann, in der Hauptversammlung.

Udo Heggemann konnte eine weitere erfreuliche Nachricht vermelden. Der Bürgerbus trage sich, was die laufenden Kosten betrifft, im Großen und Ganzen selbst. Dafür sorgen die Einnahmen aus den Fahrkartenverkäufen – ein Ticket kostet einen Euro und die Spenden der 50 Sponsoren aus dem örtlichen Mittelstand – ihnen sprach der Vorsitzende bei dieser Gelegenheit seinen ganz besonderen Dank aus. Im laufenden Jahr steuert auch das Land Baden-Württemberg 1500 Euro bei. Man habe in Stuttgart erkannt, wie wichtig die Arbeit der Bürgerbusvereine sei, so Udo Heggemann.

E-Kleinbus kosten 60.000 Euro

Mittelfristig verfolgt der Verein neue Ziele. Der Umwelt und den Finanzen zuliebe halten die Verantwortlichen einen Umstieg auf Elektro-Busse für erstrebenswert und sinnvoll. „Das wird aber sicherlich einige Jahre brauchen“, führte der stellvertretende Vorsitzende Helmut Nahrgang aus. Allerdings wäre dies ein weiterer Schritt zur Vorzeigegemeinde Rielasingen-Worblingen. Ein E-Kleinbus koste in der Anschaffung derzeit um die 60.000 Euro, sei von Steuern befreit, hätte geringe Unterhaltungs- und Verbrauchskosten. Es gebe keine Emissionen oder Feinstaub und die E-Busse könnten später auch zu Selbstfahrer-Fahrzeugen umgerüstet werden, wie Udo Heggemann ergänzte.

Letzteres wäre für den Bürgerbus-Verein von großer Bedeutung. Das Projekt steht und fällt mit der Anzahl seiner ehrenamtlichen Fahrer und Fahrerinnen. Der Verein ist ständig bemüht, neue Fahrer zu gewinnen. Die Voraussetzungen, den Personenbeförderungsschein zu erhalten, stuft Udo Heggemann als nicht problematisch ein.

Vier Senioren geben den Führerschein ab

Jeder der derzeitigen Fahrer und Fahrerinnen sitzt monatlich im Durchschnitt zwei halbe Tage hinter dem Steuer – den Mitbürgern zu liebe. Diese wissen das durchaus zu schätzen: Weil es den Bürgerbus gebe und sie auf das eigene Auto verzichten können, haben in den vergangenen Monaten laut Udo Heggemann bereits vier Senioren ihr Fahrzeug abgemeldet und ihre Fahrerlaubnis abgegeben. „Mobilität ist Lebensqualität. Wir ermöglichen Mobilität, wirken so der Vereinsamung entgegen. Die Menschen können länger selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden wohnen“, lautete das zufriedene Fazit des Vorsitzenden.