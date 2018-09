von SK

Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand bei einer Sachbeschädigung in der Straße "In Lebern" in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 0 Uhr und 5.50 Uhr. Ein Unbekannter schlug laut Polizei mit einem Stein die Heckscheibe eines schwarzen VW Polos ein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, (07731) 91 70 36, in Verbindung zu setzen.

