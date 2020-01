Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Zeppelinstraße eine mobile Toilette, indem sie mit einem Feuerwerkskörper die Seitenwand heraussprengten. Diese befand sich nahe eines Obststandes, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein Hinweisgeber meldete, dass nach dem Vorfall ein Auto vom Tatort wegfuhr. Deshalb sei von einem Kinder- oder Jugendstreich nicht auszugehen. Personen, die der Polizei weitere Hinweise zu Verdächtigen oder dem benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, (07731) 917036, zu melden.