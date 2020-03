Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Samstag gewaltsam in einen Rohbau in der Gänseweide in Rielasingen-Worblingen eingedrungen und hat dort mehrere Handwerker-Maschinen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, riss der Unbekannte zwei metallene Baustellentüren aus der Verankerung, wobei sogar Beton aus den Mauerwerken herausbrach. Deshalb vermutet die Polizei, dass ein Hebeleisen genutzt wurde.

Bei den gestohlenen Maschinen handelt es sich um zwei Rühr- und Spitzgeräte, eine Bohrmaschine und einem Akkuschlagschrauber der Marke Hilti sowie zwei Kappsägen. Laut Polizeiangaben wird der Wert der entwendeten Geräte mit 5000 Euro beziffert. Vom Täter fehlt noch jede Spur.