Welche Themen hier vor Ort sind für Sie besonders wichtig? Was erwarten Sie vom SÜDKURIER? Für Irmgard Sutter aus Rielasingen-Worblingen hat es sich besonders gelohnt, diese Fragen zu beantworten. Sie bekam von Torsten Lucht, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion in Singen, als Hauptgewinn ein neues Samsung Galaxy Tablet überreicht.

Der leistungsfähige Kleincomputer ermöglicht es, an jedem beliebigen Wort den SÜDKURIER als Digitale Zeitung mit besonders hohem Komfort zu lesen, interessante Beiträge abzuspeichern und auf SÜDKURIER Online Eilmeldungen aus dem eigenen Heimatwort wie auch aus Land und Welt direkt auf den Bildschirm zu bekommen.

Eben darauf kommt es Irmgard Sutter ganz besonders an: Sie schätzt den SÜDKURIER wegen der Kompetenz im Informationsgeschäft. In der Familie zählte die Tageszeitung schon immer zum Alltag, die Bindung von Irmgard Sutter wuchs bereits in Kinder- und Jugendjahren. Dabei macht sie keinen Hehl aus ihrer Vorliebe zur Print-Version, nutzt jedoch durchaus die Vorteile des digitalen Angebots – etwa im Urlaub oder wenn es um archivierte Beiträge geht.

Verkehr gehört zu den Hauptthemen

Torsten Lucht gratulierte zum Gewinn und bedankte sich für die Teilnahme an der Umfrage. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen in der Region uns ihre Meinung gesagt haben. Das hilft uns sehr bei der Auswahl der Themen, die wir unseren Leserinnen und Lesern anbieten.“ Die Redaktion arbeite bereits an der Umsetzung. Ein Schwerpunkt wird dabei der Bereich Verkehr sein: „Wir haben erneut festgestellt, wie sehr Themen rund um die Mobilität die Menschen bewegen. Das greifen wir deshalb noch intensiver als bisher auf.“

Aufarbeitung der Ergebnisse

Mehr als 5000 Personen hatten bei der großen Umfrage unter dem Motto „Ihr Thema ist unser Thema“ mitgemacht. Dieser Rücklauf hat die Erwartungen im SÜDKURIER Medienhaus weit übertroffen. Die Umfrage ist inzwischen abgeschlossen. Die detaillierte Auswertung der Antworten läuft dagegen noch. Die Ergebnisse werden wir demnächst vorstellen. Zugleich entwickeln die Redaktionen im Kreis Konstanz bereits erste Ideen für Serien und Artikel, die die Interessen von Lesern gezielt aufgreifen.