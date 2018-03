Rielasingen-Worblingen Mehr Hilfe für Flüchtlinge: Gemeinde schafft Stellen für Integrationsmanager

Drei Integrationsmanager sollen sich in Rielasingen-Worblingen um Flüchtlinge kümmern, die bereits in der Anschlussunterbringung wohnen. Damit bekommen die Integrationsbeauftragte und die Ehrenamtlichen weitere Unterstützung

Rielasingen-Worblingen - Die Flüchtlings-Arbeit der Gemeinde Rielasingen-Worblingen wird noch ein ganzes Stück ausgedehnt: Ab Mai werden sich drei zu je rund 50 Prozent beschäftigte Integrationsmanager insbesondere um die Menschen in der Anschlussunterbringung kümmern.

Die Hilfe für Flüchtlinge hat mit der Bildung eines Unterstützerkreises in Rielasingen-Worblingen schon angefangen, bevor die ersten Asylsuchenden eintrafen. Die ehrenamtlichen Helfer haben sich seitdem mit Engagement in die Integrationsarbeit eingebracht. Die Gemeinde hat eine Halbzeit-Stelle für die Integrationsbeauftragte Anja Kurz eingerichtet. Ihr Büro liegt im Jugendhaus Juca 60. Nicht ohne Grund: Dort finden auch Angebote wie die Deutschkurse für Flüchtlinge statt – das Juca 60 hat sich schon etabliert. Auch Mitarbeiter des ebenfalls im Jugendhaus untergebrachten Jugendreferats sind in der Flüchtlingsbetreuung tätig: So nimmt der mit 80 Prozent dem Jugendreferat zugeordnete Sozialarbeiter Marcus Engesser neben der Mobilen Jugendarbeit auch Aufgaben im Bereich Asyl wahr. Er vermittelt und koordiniert zwischen öffentlichen Anliegen und den Belangen der sich in der Anschlussunterbringung befindlichen Migranten in der Riedernstraße und organisiert Schlichtungen und Vermittlungsgespräche.

Jetzt bekommen die Integrations-Profis weitere Unterstützung durch diese Integrationsmanager. Im Jugendhaus werden Büros für drei AWO-Mitarbeiter geschaffen, die ab Mai mit 1,6 Vollzeitstellen Integrationsmanagement machen werden, berichtete Reinhard Zedler, Gemeinderat und Geschäftsführer des AWO Kreisverbands Konstanz. Sie werden sich in die individuelle Betreuung und Begleitung der Menschen einbringen, die sich in der Anschlussunterbringung befinden. Das sind anerkannte Asylbewerber mit Bleiberecht und Flüchtlinge, deren Antrag auf Asyl noch nicht entschieden ist, die aber schon seit mehr als 24 Monaten in einer vorläufigen Unterkunft lebten.

Die Personalkosten für die Integrationsmanager trägt im Rahmen des Paktes für Integration für zwei Jahre das Land. Die Abwicklung des Förderverfahrens überträgt Rielasingen-Worblingen wie andere Gemeinden dem Landkreis. Für den Verwaltungsaufwand bezahlt die Gemeinde 500 Euro pro Monat und Vollzeitstelle.

Wie die Details aussehen werden, stehe noch nicht fest, merkte Bürgermeister Ralf Baumert an. Ohne diese Integrationsmanager könnte die Gemeinde die Aufgaben aber nicht bewältigen: "Wir müssten zusätzlich Personal einstellen“, machte Baumert den Mitgliedern des Finanz- und Sozialausschusses die zu tragenden Kosten schmackhaft. Im Augenblick sind 140 Personen in der Anschlussunterbringung in der Gemeinde in privaten und gemeindeeigenen Wohnungen untergebracht. Für weitere 70 will die Gemeinde 2018 zwei Neubauten in der Zeppelinstraße errichten. Auf wie viele Personen sich die Achtalgemeinde einrichten muss, ist noch unklar. In erster Linie werde dies davon abhängen, wie der Familiennachzug geregelt wird. "Da wird aus einem Alleinstehenden schnell eine sechsköpfige Familie. Das Thema wird uns noch einige Jahre beschäftigen", sagte Baumert

Pakt für Integration

Um die Kommunen mit Blick auf die Flüchtlingszugänge finanziell bei ihrer Integrationsarbeit zu unterstützen, wurde der Pakt für Integration mit den Kommunen (PIK) geschlossen. Neben einer Förderung stehen 2018 58 Millionen Euro für die Förderung von Integrationsmanagern in den Kommunen und Landkreisen zur Verfügung. Sie sollen vor Ort Geflüchtete im Alltag unterstützen, beraten und an Regeldienste verweisen. Eine Begleitung im Integrationsprozess soll durch Integrationspläne erfolgen. Zudem sollen die Integrationsmanager in die aufnehmende Gemeinde hineinwirken und das Ehrenamt unterstützen.