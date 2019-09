Vor einem Dreiviertel Jahr musste der Steg über die Aach im Bereich der Kreuzstraße gesperrt werden. Der Grund: Die Spannbetonkonstruktion hat sich als so stark korrodiert erwiesen, dass die Sicherheit der Passanten nicht mehr gewährleistet werden konnte. Jetzt geht es mit Riesenschritten in Richtung Neubau der Brücke. Wie Bürgermeister Ralf Baumert dem Gemeinderat mitteilte, ist vom Kommunalen Sanierungsfonds Brücken ein Zuschussbescheid über 51 000 Euro eingegangen. Das sind fünfzig Prozent der Baukosten. In Kürze werden die Arbeiten ausgeschrieben. Die Maßnahme soll noch im November beendet sein.